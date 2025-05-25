Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Madriz - Карибе Норте 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаНикарагуа - Национальный чемпионат по бейсболу - Супериор: MadrizКарибе Норте . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Никарагуа - Национальный чемпионат по бейсболу - Супериор
Madriz
Отложен
- : -
25 мая 2025
Карибе Норте
Превью матча Madriz — Карибе Норте

Команда Madriz в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Madriz, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Madriz
Madriz
Карибе Норте
Madriz
3 побед
1 победа
75%
25%
26.05.2025
Madriz
Madriz
3:6
Карибе Норте
Карибе Норте
Обзор
25.05.2025
Madriz
Madriz
4:2
Карибе Норте
Карибе Норте
Обзор
25.05.2025
Madriz
Madriz
11:1
Карибе Норте
Карибе Норте
Обзор
24.05.2025
Madriz
Madriz
10:9
Карибе Норте
Карибе Норте
Обзор
