Превью матча Madriz — Карибе Норте

Команда Madriz в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Madriz, в том матче победу одержали гостьи.