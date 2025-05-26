Смотреть онлайн Nueva Segovia - Chontales 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Никарагуа - Национальный чемпионат по бейсболу - Супериор: Nueva Segovia — Chontales . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча Nueva Segovia — Chontales
Команда Nueva Segovia в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Nueva Segovia, в том матче победу одержали хозяева.