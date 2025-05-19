19.05.2025
Смотреть онлайн AHFC Royals Women - Challenge SC Women 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): AHFC Royals Women — Challenge SC Women . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
1 : 0
19 мая 2025
Превью матча AHFC Royals Women — Challenge SC Women
История последних встреч
AHFC Royals Women
Challenge SC Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
04.06.2025
Challenge SC Women
3:0
AHFC Royals Women
