23.05.2025
Смотреть онлайн Южная Футбольная Академия - Женщины - Tennessee SC Women 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Южная Футбольная Академия - Женщины — Tennessee SC Women . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Marathon Soccer Park.
МСК, Стадион: Marathon Soccer Park
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
0 : 1
23 мая 2025
Текстовая трансляция
7'
Южная Футбольная Академия - Женщины - Угловой
18'
Южная Футбольная Академия - Женщины - Угловой
21'
Tennessee SC Women - Угловой
28'
Южная Футбольная Академия - Женщины - Угловой
29'
Tennessee SC Women - Угловой
30'
Tennessee SC Women - Угловой
42'
Tennessee SC Women - 1-ый Гол
45'
Tennessee SC Women - Угловой
45+2'
Южная Футбольная Академия - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
50'
Tennessee SC Women - Угловой
55'
Tennessee SC Women - Угловой
59'
Tennessee SC Women - Угловой
62'
Южная Футбольная Академия - Женщины - Угловой
68'
Tennessee SC Women - Угловой
70'
Tennessee SC Women - Угловой
90+5'
Южная Футбольная Академия - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Южная Футбольная Академия - Женщины — Tennessee SC Women
История последних встреч
Южная Футбольная Академия - Женщины
Tennessee SC Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.06.2025
Tennessee SC Women
1:3
Южная Футбольная Академия - Женщины
Статистика матча
Атаки
99
89
Угловые
6
9
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу