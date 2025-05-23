Фрибет 15000₽
23.05.2025

Смотреть онлайн Южная Футбольная Академия - Женщины - Tennessee SC Women 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Южная Футбольная Академия - ЖенщиныTennessee SC Women . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Marathon Soccer Park.

МСК, Стадион: Marathon Soccer Park
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Южная Футбольная Академия - Женщины
Завершен
0 : 1
23 мая 2025
Tennessee SC Women
42'
Смотреть онлайн
Tennessee SC Women icon
42'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Южная Футбольная Академия - Женщины - Угловой
18'
Угловой
Южная Футбольная Академия - Женщины - Угловой
21'
Угловой
Tennessee SC Women - Угловой
28'
Угловой
Южная Футбольная Академия - Женщины - Угловой
29'
Угловой
Tennessee SC Women - Угловой
30'
Угловой
Tennessee SC Women - Угловой
42'
Tennessee SC Women - 1-ый Гол
45'
Угловой
Tennessee SC Women - Угловой
45+2'
Угловой
Южная Футбольная Академия - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
50'
Угловой
Tennessee SC Women - Угловой
55'
Угловой
Tennessee SC Women - Угловой
59'
Угловой
Tennessee SC Women - Угловой
62'
Угловой
Южная Футбольная Академия - Женщины - Угловой
68'
Угловой
Tennessee SC Women - Угловой
70'
Угловой
Tennessee SC Women - Угловой
90+5'
Угловой
Южная Футбольная Академия - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Южная Футбольная Академия - Женщины — Tennessee SC Women

История последних встреч

Южная Футбольная Академия - Женщины
Южная Футбольная Академия - Женщины
Tennessee SC Women
Южная Футбольная Академия - Женщины
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.06.2025
Tennessee SC Women
Tennessee SC Women
1:3
Южная Футбольная Академия - Женщины
Южная Футбольная Академия - Женщины
Обзор

Статистика матча

Атаки
99
89
Угловые
6
9
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA