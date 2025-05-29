29.05.2025
Смотреть онлайн Kalamazoo FC Women - Midwest United Women 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Kalamazoo FC Women — Midwest United Women . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Soisson-Rapacz-Clason Field.
МСК, Стадион: Soisson-Rapacz-Clason Field
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Kalamazoo FC Women
30'
65'
Завершен
2 : 3
29 мая 2025
Midwest United Women
49'
56'
79'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
5'
Midwest United Women - Угловой
6'
Midwest United Women - Угловой
10'
Midwest United Women - Угловой
13'
Kalamazoo FC Women - Угловой
21'
Kalamazoo FC Women - Угловой
23'
Midwest United Women - Угловой
25'
Midwest United Women - Угловой
27'
Midwest United Women - Угловой
30'
Kalamazoo FC Women - 1-ый Гол
33'
Kalamazoo FC Women - Угловой
36'
Kalamazoo FC Women - Угловой
40'
Midwest United Women - Угловой
41'
Midwest United Women - Угловой
48'
Midwest United Women - Угловой
49'
Midwest United Women - 2-ой Гол
53'
Midwest United Women - Угловой
56'
Midwest United Women - 3-ий Гол
59'
Midwest United Women - Угловой
64'
Midwest United Women - Угловой
65'
Kalamazoo FC Women - 4-ый Гол
79'
Midwest United Women - 5-ый Гол
80'
Kalamazoo FC Women - Угловой
90+4'
Kalamazoo FC Women - Угловой
Статистика матча
Атаки
130
161
Угловые
6
12
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
9
9
