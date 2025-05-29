Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Kalamazoo FC Women - Midwest United Women 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Kalamazoo FC WomenMidwest United Women . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Soisson-Rapacz-Clason Field.

МСК, Стадион: Soisson-Rapacz-Clason Field
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Kalamazoo FC Women
30'
65'
Завершен
2 : 3
29 мая 2025
Midwest United Women
49'
56'
79'
Kalamazoo FC Women icon
30'
Счет после первого тайма 1:0
Midwest United Women icon
49'
Midwest United Women icon
56'
Kalamazoo FC Women icon
65'
Midwest United Women icon
79'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Midwest United Women - Угловой
6'
Угловой
Midwest United Women - Угловой
10'
Угловой
Midwest United Women - Угловой
13'
Угловой
Kalamazoo FC Women - Угловой
21'
Угловой
Kalamazoo FC Women - Угловой
23'
Угловой
Midwest United Women - Угловой
25'
Угловой
Midwest United Women - Угловой
27'
Угловой
Midwest United Women - Угловой
30'
Kalamazoo FC Women - 1-ый Гол
33'
Угловой
Kalamazoo FC Women - Угловой
36'
Угловой
Kalamazoo FC Women - Угловой
40'
Угловой
Midwest United Women - Угловой
41'
Угловой
Midwest United Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Midwest United Women - Угловой
49'
Midwest United Women - 2-ой Гол
53'
Угловой
Midwest United Women - Угловой
56'
Midwest United Women - 3-ий Гол
59'
Угловой
Midwest United Women - Угловой
64'
Угловой
Midwest United Women - Угловой
65'
Kalamazoo FC Women - 4-ый Гол
79'
Midwest United Women - 5-ый Гол
80'
Угловой
Kalamazoo FC Women - Угловой
90+4'
Угловой
Kalamazoo FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Kalamazoo FC Women — Midwest United Women

Статистика матча

Атаки
130
161
Угловые
6
12
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
9
9
Комментарии к матчу
