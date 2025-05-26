26.05.2025
Смотреть онлайн Stockton Cargo Women - California Storm Women USLW 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Stockton Cargo Women — California Storm Women USLW . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stockton Arena.
МСК, Стадион: Stockton Arena
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
1 : 1
26 мая 2025
Превью матча Stockton Cargo Women — California Storm Women USLW
Комментарии к матчу