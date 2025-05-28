28.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Pleasanton Rage — Marin FC Alliance . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
1 : 0
28 мая 2025
Превью матча Pleasanton Rage — Marin FC Alliance
История последних встреч
Pleasanton Rage
Marin FC Alliance
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
30.06.2025
Marin FC Alliance
4:3
Pleasanton Rage
