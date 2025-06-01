01.06.2025
Смотреть онлайн Marin FC Alliance - Academica SC Women 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Marin FC Alliance — Academica SC Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Отменен
- : -
01 июня 2025
Превью матча Marin FC Alliance — Academica SC Women
История последних встреч
Marin FC Alliance
Academica SC Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
15.06.2025
Academica SC Women
2:5
Marin FC Alliance
