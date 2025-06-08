Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Oakland Soul Women - Stockton Cargo Women 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Oakland Soul WomenStockton Cargo Women . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Laney College Football Stadium.

МСК, Стадион: Laney College Football Stadium
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Oakland Soul Women
54'
Завершен
1 : 2
08 июня 2025
Stockton Cargo Women
28'
57'
Stockton Cargo Women icon
28'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
Oakland Soul Women icon
54'
Stockton Cargo Women icon
57'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Oakland Soul Women - Угловой
21'
Угловой
Oakland Soul Women - Угловой
21'
Угловой
Oakland Soul Women - Угловой
22'
Угловой
Oakland Soul Women - Угловой
28'
Угловой
Stockton Cargo Women - Угловой
28'
Stockton Cargo Women - 1-ый Гол
32'
Угловой
Stockton Cargo Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
54'
Oakland Soul Women - 2-ой Гол
56'
Угловой
Stockton Cargo Women - Угловой
57'
Stockton Cargo Women - 3-ий Гол
58'
Угловой
Oakland Soul Women - Угловой
75'
Угловой
Oakland Soul Women - Угловой
77'
Угловой
Oakland Soul Women - Угловой
90'
Угловой
Oakland Soul Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,2

Превью матча Oakland Soul Women — Stockton Cargo Women

Статистика матча

Атаки
77
57
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
9
6
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA