08.06.2025
Смотреть онлайн Pleasanton Rage - San Francisco Glens SC Women 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Pleasanton Rage — San Francisco Glens SC Women . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Pleasanton Rage
5'
39'
Завершен
2 : 1
08 июня 2025
Pleasanton Rage
39'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
5'
Pleasanton Rage - 1-ый Гол
11'
San Francisco Glens SC Women - Угловой
12'
San Francisco Glens SC Women - Угловой
18'
San Francisco Glens SC Women - Угловой
20'
Pleasanton Rage - Угловой
28'
San Francisco Glens SC Women - Угловой
34'
San Francisco Glens SC Women - Угловой
39'
Pleasanton Rage - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
54'
San Francisco Glens SC Women - Угловой
58'
Pleasanton Rage - Угловой
68'
San Francisco Glens SC Women - Угловой
76'
San Francisco Glens SC Women - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Pleasanton Rage — San Francisco Glens SC Women
Статистика матча
Атаки
102
156
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
4
7
Комментарии к матчу