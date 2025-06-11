11.06.2025
Смотреть онлайн Marin FC Alliance - Stockton Cargo Women 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Marin FC Alliance — Stockton Cargo Women . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Marin FC Alliance
40'
55'
Завершен
2 : 4
11 июня 2025
Stockton Cargo Women
4'
56'
84'
87'
Текстовая трансляция
4'
Stockton Cargo Women - 1-ый Гол
40'
Marin FC Women - 2-ой Гол
41'
Stockton Cargo Women - Угловой
41'
Stockton Cargo Women - Угловой
55'
Marin FC Women - 3-ий Гол
56'
Stockton Cargo Women - 4-ый Гол
72'
Stockton Cargo Women - Угловой
75'
Stockton Cargo Women - Угловой
75'
Stockton Cargo Women - Угловой
77'
Marin FC Women - Угловой
79'
Marin FC Women - Угловой
84'
Stockton Cargo Women - 5-ый Гол
86'
Stockton Cargo Women - Угловой
87'
Stockton Cargo Women - 6-ый Гол
90+1'
Stockton Cargo Women - Угловой
Превью матча Marin FC Alliance — Stockton Cargo Women
Статистика матча
Атаки
126
143
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
4
7
