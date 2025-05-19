19.05.2025
Смотреть онлайн Rochester FC Women - RKC Third Coast Women 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Rochester FC Women — RKC Third Coast Women . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rochester Regional Stadium.
МСК, Стадион: Rochester Regional Stadium
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
2 : 0
19 мая 2025
Превью матча Rochester FC Women — RKC Third Coast Women
История последних встреч
Rochester FC Women
RKC Third Coast Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.06.2025
RKC Third Coast Women
1:0
Rochester FC Women
Комментарии к матчу