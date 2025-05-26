26.05.2025
Смотреть онлайн Rochester FC Women - Чикаго Датч Лайонс - Женщины 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Rochester FC Women — Чикаго Датч Лайонс - Женщины . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rochester Regional Stadium.
МСК, Стадион: Rochester Regional Stadium
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
4 : 1
26 мая 2025
Превью матча Rochester FC Women — Чикаго Датч Лайонс - Женщины
История последних встреч
Rochester FC Women
Чикаго Датч Лайонс - Женщины
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
06.06.2025
Чикаго Датч Лайонс - Женщины
2:2
Rochester FC Women
