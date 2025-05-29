29.05.2025
Смотреть онлайн AHFC Royals Women - San Antonio Athenians SC Women 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): AHFC Royals Women — San Antonio Athenians SC Women . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
AHFC Royals Women
Завершен
5 : 1
29 мая 2025
AHFC Royals Women
45+3'
Матч закончился со счётом 5:1
Текстовая трансляция
10'
AHFC Royals Women - Угловой
14'
AHFC Royals Women - 1-ый Гол
14'
AHFC Royals Women - 2-ой Гол
17'
San Antonio Athenians SC Women - 3-ий Гол
19'
AHFC Royals Women - Угловой
20'
AHFC Royals Women - 4-ый Гол
29'
AHFC Royals Women - Угловой
30'
San Antonio Athenians SC Women - Угловой
34'
AHFC Royals Women - Угловой
45+3'
AHFC Royals Women - 5-ый Гол
55'
AHFC Royals Women - Угловой
60'
AHFC Royals Women - Угловой
70'
AHFC Royals Women - Угловой
72'
AHFC Royals Women - Угловой
73'
AHFC Royals Women - Угловой
75'
AHFC Royals Women - 6-ый Гол
82'
San Antonio Athenians SC Women - Угловой
90+1'
AHFC Royals Women - Угловой
Статистика матча
Атаки
107
77
Угловые
10
2
Удары мимо ворот
12
2
Удары в створ ворот
15
6
