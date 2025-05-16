16.05.2025
Смотреть онлайн Birmingham Legion FC Women - Chattanooga Red Wolves Women 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Birmingham Legion FC Women — Chattanooga Red Wolves Women . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
3 : 2
16 мая 2025
Превью матча Birmingham Legion FC Women — Chattanooga Red Wolves Women
История последних встреч
Birmingham Legion FC Women
Chattanooga Red Wolves Women
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
04.06.2025
Chattanooga Red Wolves Women
1:1
Birmingham Legion FC Women
