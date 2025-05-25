25.05.2025
Смотреть онлайн Virginia Marauders Women - Patuxent Football Athletics Women 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Virginia Marauders Women — Patuxent Football Athletics Women . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
1 : 0
25 мая 2025
Превью матча Virginia Marauders Women — Patuxent Football Athletics Women
История последних встреч
Virginia Marauders Women
Patuxent Football Athletics Women
1 победа
0 побед
100%
0%
01.06.2025
Patuxent Football Athletics Women
2:4
Virginia Marauders Women
Комментарии к матчу