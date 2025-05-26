26.05.2025
Смотреть онлайн Northern Virginia FC Women - Eagle FC Women 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Northern Virginia FC Women — Eagle FC Women . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Evergreen Sportsplex.
МСК, Стадион: Evergreen Sportsplex
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Northern Virginia FC Women
44'
60'
Завершен
2 : 4
26 мая 2025
Eagle FC Women
9'
80'
81'
89'
Текстовая трансляция
2'
Northern Virginia FC Women - Угловой
9'
Eagle FC Women - 1-ый Гол
21'
Northern Virginia FC Women - Угловой
41'
Northern Virginia FC Women - Угловой
44'
Northern Virginia FC Women - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0
52'
Eagle FC Women - Угловой
53'
Eagle FC Women - Угловой
53'
Eagle FC Women - Угловой
57'
Northern Virginia FC Women - Угловой
60'
Northern Virginia FC Women - 3-ий Гол
67'
Northern Virginia FC Women - Угловой
78'
Eagle FC Women - Угловой
80'
Eagle FC Women - 4-ый Гол
81'
Eagle FC Women - 5-ый Гол
85'
Northern Virginia FC Women - Угловой
89'
Eagle FC Women - Угловой
89'
Eagle FC Women - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:4 : 1,0
Превью матча Northern Virginia FC Women — Eagle FC Women
Статистика матча
Атаки
104
124
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
5
9
Комментарии к матчу