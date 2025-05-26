26.05.2025
Смотреть онлайн Chattanooga Red Wolves Women - Южная Футбольная Академия - Женщины 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Chattanooga Red Wolves Women — Южная Футбольная Академия - Женщины . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе CHI Memorial Stadium.
МСК, Стадион: CHI Memorial Stadium
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Отменен
- : -
26 мая 2025
Превью матча Chattanooga Red Wolves Women — Южная Футбольная Академия - Женщины
История последних встреч
Chattanooga Red Wolves Women
Южная Футбольная Академия - Женщины
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.06.2025
Южная Футбольная Академия - Женщины
2:1
Chattanooga Red Wolves Women
