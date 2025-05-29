29.05.2025
Смотреть онлайн Eagle FC Women - Lancaster Inferno Women 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Eagle FC Women — Lancaster Inferno Women . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
2 : 1
29 мая 2025
