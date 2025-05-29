Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Tennessee SC Women - Birmingham Legion FC Women 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Tennessee SC WomenBirmingham Legion FC Women . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:25 по московскому времени и пройдет на стадионе Brentwood Academy.

МСК, Стадион: Brentwood Academy
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Tennessee SC Women
82'
Завершен
1 : 0
29 мая 2025
Birmingham Legion FC Women
Счет после первого тайма 0:0
Tennessee SC Women icon
82'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Tennessee SC Women - Угловой
29'
Угловой
Birmingham Legion FC Women - Угловой
37'
Угловой
Tennessee SC Women - Угловой
45+1'
Угловой
Birmingham Legion FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Tennessee SC Women - Угловой
58'
Угловой
Tennessee SC Women - Угловой
60'
Угловой
Tennessee SC Women - Угловой
67'
Угловой
Birmingham Legion FC Women - Угловой
76'
Угловой
Tennessee SC Women - Угловой
82'
Tennessee SC Women - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Tennessee SC Women — Birmingham Legion FC Women

Статистика матча

Атаки
115
127
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу
