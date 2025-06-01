01.06.2025
Смотреть онлайн AC Connecticut Women - Manhattan SC Women 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): AC Connecticut Women — Manhattan SC Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dillon Stadium.
МСК, Стадион: Dillon Stadium
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
5 : 0
01 июня 2025
Превью матча AC Connecticut Women — Manhattan SC Women
История последних встреч
AC Connecticut Women
Manhattan SC Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
22.06.2025
Manhattan SC Women
4:5
AC Connecticut Women
Комментарии к матчу