01.06.2025
Смотреть онлайн TLH Reckoning Women - Miami AC Women 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): TLH Reckoning Women — Miami AC Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
9 : 0
01 июня 2025
Превью матча TLH Reckoning Women — Miami AC Women
История последних встреч
TLH Reckoning Women
Miami AC Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
22.06.2025
Miami AC Women
0:5
TLH Reckoning Women
Комментарии к матчу