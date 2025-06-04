04.06.2025
Смотреть онлайн Chattanooga Red Wolves Women - Birmingham Legion FC Women 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Chattanooga Red Wolves Women — Birmingham Legion FC Women . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе CHI Memorial Stadium.
МСК, Стадион: CHI Memorial Stadium
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
1 : 1
04 июня 2025
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2
Текстовая трансляция
15'
Birmingham Legion FC Women - Угловой
18'
Birmingham Legion FC Women - Угловой
25'
Chattanooga Red Wolves Women - Угловой
26'
Chattanooga Red Wolves Women - Угловой
38'
Chattanooga Red Wolves Women - Угловой
42'
Birmingham Legion FC Women - 1-ый Гол
45'
Chattanooga Red Wolves Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
50'
Chattanooga Red Wolves Women - 2-ой Гол
56'
Birmingham Legion FC Women - Угловой
73'
Birmingham Legion FC Women - Угловой
79'
Chattanooga Red Wolves Women - Угловой
87'
Birmingham Legion FC Women - Угловой
88'
Birmingham Legion FC Women - Угловой
90+2'
Birmingham Legion FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2
Превью матча Chattanooga Red Wolves Women — Birmingham Legion FC Women
Статистика матча
Атаки
101
111
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
6
8
Комментарии к матчу