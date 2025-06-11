Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Birmingham Legion FC Women - Asheville City SC 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Birmingham Legion FC WomenAsheville City SC . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Birmingham Legion FC Women
Завершен
0 : 2
11 июня 2025
Asheville City SC
Превью матча Birmingham Legion FC Women — Asheville City SC

Команда Birmingham Legion FC Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Asheville City SC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-1. Команда Birmingham Legion FC Women в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Asheville City SC забивает 0, пропускает 0.

