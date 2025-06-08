Превью матча Расинг Луисвилл (жен) — Dayton Dutch Lions

Команда Расинг Луисвилл (жен) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Dayton Dutch Lions, в том матче сыграли вничью.