25.05.2025
Смотреть онлайн Кливленд Форс - Акрон Сити 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Кливленд Форс — Акрон Сити . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
1 : 2
25 мая 2025
Превью матча Кливленд Форс — Акрон Сити
История последних встреч
Кливленд Форс
Акрон Сити
0 побед
0 побед
0%
0%
15.06.2025
Акрон Сити
1:1
Кливленд Форс
Комментарии к матчу