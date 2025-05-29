29.05.2025
Смотреть онлайн Форт-Уэйн - Kings Hammer Columbus 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Форт-Уэйн — Kings Hammer Columbus, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Shields Field of Bishop Dwenger High School.
МСК, 1 тур, Стадион: Shields Field of Bishop Dwenger High School
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Форт-Уэйн
49'
52'
Завершен
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
5'
Форт-Уэйн - Угловой
8'
Kings Hammer Columbus - Угловой
17'
Форт-Уэйн - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
48'
Форт-Уэйн - Угловой
49'
Форт-Уэйн - 1-ый Гол
52'
Форт-Уэйн - 2-ой Гол
55'
Форт-Уэйн - Угловой
61'
Kings Hammer Columbus - Угловой
72'
Форт-Уэйн - Угловой
79'
Kings Hammer Columbus - Угловой
88'
Форт-Уэйн - Угловой
90+3'
Kings Hammer Columbus - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1
Превью матча Форт-Уэйн — Kings Hammer Columbus
Статистика матча
Атаки
117
74
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
5
2
