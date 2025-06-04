04.06.2025
Смотреть онлайн Акрон Сити - Толедо Виллья 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Акрон Сити — Толедо Виллья, 1 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Green Street Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Green Street Stadium
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Акрон Сити
44'
49'
53'
Завершен
3 : 3
04 июня 2025
Толедо Виллья
55'
71'
90+5'
Акрон Сити
44'
Счет после первого тайма 1:0
Акрон Сити
49'
Акрон Сити
53'
Толедо Виллья FC
55'
Толедо Виллья FC
71'
Толедо Виллья FC
90+5'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
11'
Акрон Сити - Угловой
16'
Акрон Сити - Угловой
29'
Акрон Сити - Угловой
44'
Акрон Сити - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
49'
Акрон Сити - 2-ой Гол
53'
Акрон Сити - 3-ий Гол
55'
Толедо Виллья FC - 4-ый Гол
67'
Толедо Виллья FC - Угловой
67'
Толедо Виллья FC - Угловой
71'
Толедо Виллья FC - 5-ый Гол
86'
Акрон Сити - Угловой
87'
Акрон Сити - Угловой
90+5'
Толедо Виллья FC - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3
Превью матча Акрон Сити — Толедо Виллья
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
3
