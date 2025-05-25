25.05.2025
Смотреть онлайн Saint Louis Ambush - Де-Мойн 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Saint Louis Ambush — Де-Мойн . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
1 : 5
25 мая 2025
Превью матча Saint Louis Ambush — Де-Мойн
История последних встреч
Saint Louis Ambush
Де-Мойн
0 побед
1 победа
0%
100%
13.07.2025
Де-Мойн
4:3
Saint Louis Ambush
Комментарии к матчу