Смотреть онлайн Де-Мойн - Санфлауэр Стэйт 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Де-Мойн — Санфлауэр Стэйт, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Drake Stadium.