Смотреть онлайн Colorado Storm - Флэтайронс Раш 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Colorado Storm — Флэтайронс Раш, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Превью матча Colorado Storm — Флэтайронс Раш
Команда Colorado Storm в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Флэтайронс Раш, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Colorado Storm в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Флэтайронс Раш забивает 0, пропускает 0.