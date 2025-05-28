Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига : Utah United — Флэтайронс Раш , 1 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча Utah United — Флэтайронс Раш

Команда Utah United в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Флэтайронс Раш, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-1. Команда Utah United в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Флэтайронс Раш забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июня 2025 на поле команды Флэтайронс Раш, в том матче победу одержали хозяева.