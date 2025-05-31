31.05.2025
Смотреть онлайн Lexington SC Women - Dayton Dutch Lions 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Lexington SC Women — Dayton Dutch Lions . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Wendell & Vickie Bell Soccer Complex.
МСК, Стадион: Wendell & Vickie Bell Soccer Complex
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Отменен
- : -
31 мая 2025
Превью матча Lexington SC Women — Dayton Dutch Lions
История последних встреч
Lexington SC Women
Dayton Dutch Lions
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
04.06.2025
Dayton Dutch Lions
-:-
Lexington SC Women
