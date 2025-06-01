01.06.2025
Смотреть онлайн Indy Eleven Women - Kings Hammer FC Women 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Indy Eleven Women — Kings Hammer FC Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Michael A. Carroll Stadium.
МСК, Стадион: Michael A. Carroll Stadium
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
2 : 3
01 июня 2025
Превью матча Indy Eleven Women — Kings Hammer FC Women
Комментарии к матчу