26.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Орсомарсо (жен) — Ла Экидад (жен), 13 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Rivera Escobar.
МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Francisco Rivera Escobar
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Орсомарсо (жен)
44'
Завершен
1 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
8'
Orsomarso Women - Угловой
14'
Orsomarso Women - Угловой
19'
La Equidad Women - Угловой
44'
Orsomarso Women - Угловой
44'
Orsomarso Women - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
57'
Orsomarso Women - Угловой
59'
La Equidad Women - Угловой
78'
Orsomarso Women - Угловой
78'
Orsomarso Women - Угловой
87'
Orsomarso Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Орсомарсо (жен) — Ла Экидад (жен)
Статистика матча
Атаки
90
91
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
2
0
