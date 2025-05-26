Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Орсомарсо (жен) - Ла Экидад (жен) 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Орсомарсо (жен)Ла Экидад (жен), 13 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Rivera Escobar.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Francisco Rivera Escobar
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Орсомарсо (жен)
44'
Завершен
1 : 0
26 мая 2025
Ла Экидад (жен)
Смотреть онлайн
Orsomarso Women icon
44'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Orsomarso Women - Угловой
14'
Угловой
Orsomarso Women - Угловой
19'
Угловой
La Equidad Women - Угловой
44'
Угловой
Orsomarso Women - Угловой
44'
Orsomarso Women - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
57'
Угловой
Orsomarso Women - Угловой
59'
Угловой
La Equidad Women - Угловой
78'
Угловой
Orsomarso Women - Угловой
78'
Угловой
Orsomarso Women - Угловой
87'
Угловой
Orsomarso Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Орсомарсо (жен) — Ла Экидад (жен)

Статистика матча

Атаки
90
91
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
2
0
Игры 13 тур
26.05.2025
Once Caldas Women
0:2
Индепендиенте Медельин (жен)
Завершен
26.05.2025
Атлетико Букараманга (жен)
0:1
Мильонариос (жен)
Завершен
26.05.2025
Орсомарсо (жен)
1:0
Ла Экидад (жен)
Завершен
24.05.2025
Alianza Women
1:2
Internacional FC de Palmira Women
Завершен
23.05.2025
Санта Фе
6:0
Хуниор (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
