26.05.2025
МСК, 10 тур
Чили - Сегунда
Завершен
1 : 2
26 мая 2025
Генерал Веласкез
57'
73'
Текстовая трансляция
16'
General Velásquez - Угловой
23'
Real Juventud San Joaquin - Угловой
35'
Real Juventud San Joaquin - 1-ый Гол
54'
General Velásquez - Угловой
57'
General Velásquez - 2-ой Гол
69'
Real Juventud San Joaquin - Угловой
73'
General Velásquez - 3-ий Гол
75'
Real Juventud San Joaquin - Угловой
89'
Real Juventud San Joaquin - Угловой
90+1'
General Velásquez - Угловой
Превью матча Реал Ювентуд Сан Жаокуин — Генерал Веласкез
История последних встреч
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
Генерал Веласкез
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.10.2025
Генерал Веласкез
2:1
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
74
71
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
4
11
