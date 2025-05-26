Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Реал Ювентуд Сан Жаокуин - Генерал Веласкез 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Сегунда: Реал Ювентуд Сан ЖаокуинГенерал Веласкез, 10 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Чили - Сегунда
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
35'
Завершен
1 : 2
26 мая 2025
Генерал Веласкез
57'
73'
Смотреть онлайн
Real Juventud San Joaquin icon
35'
Счет после первого тайма 1:0
General Velásquez icon
57'
General Velásquez icon
73'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
16'
Угловой
General Velásquez - Угловой
23'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой
35'
Real Juventud San Joaquin - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
54'
Угловой
General Velásquez - Угловой
57'
General Velásquez - 2-ой Гол
69'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой
73'
General Velásquez - 3-ий Гол
75'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой
89'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой
90+1'
Угловой
General Velásquez - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Реал Ювентуд Сан Жаокуин — Генерал Веласкез

История последних встреч

Реал Ювентуд Сан Жаокуин
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
Генерал Веласкез
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.10.2025
Генерал Веласкез
Генерал Веласкез
2:1
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Реал Ювентуд Сан Жаокуин Реал Ювентуд Сан Жаокуин
52%
Генерал Веласкез Генерал Веласкез
48%
Атаки
74
71
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
4
11
Игры 10 тур
26.05.2025
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
1:2
Генерал Веласкез
Завершен
26.05.2025
Барнечеа
-:-
Провинкиял Овалле
Отменен
24.05.2025
Пуэрто-Монт
5:1
Santiago City
Завершен
