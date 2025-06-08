Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Сегунда : Депортес Ренго — Concon National , 12 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Депортес Ренго — Concon National

Команда Депортес Ренго в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 ноября 2025 на поле команды Concon National, в том матче победу одержали хозяева.