08.06.2025

Смотреть онлайн Депортес Ренго - Concon National 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Сегунда: Депортес РенгоConcon National, 12 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Чили - Сегунда
Депортес Ренго
Завершен
0 : 4
08 июня 2025
Concon National
22'
37'
59'
86'
22'
37'
Счет после первого тайма 0:2
59'
86'
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Concon National - Угловой
22'
Concon National - 1-ый Гол
30'
Угловой
Concon National - Угловой
32'
Угловой
Депортес Ренго - Угловой
37'
Concon National - 2-ой Гол
45'
Угловой
Депортес Ренго - Угловой
50'
Угловой
Concon National - Угловой
50'
Угловой
Concon National - Угловой
57'
Угловой
Concon National - Угловой
58'
Угловой
Concon National - Угловой
59'
Concon National - 3-ий Гол
61'
Угловой
Депортес Ренго - Угловой
85'
Угловой
Депортес Ренго - Угловой
86'
Concon National - 4-ый Гол
88'
Угловой
Депортес Ренго - Угловой
90+2'
Угловой
Concon National - Угловой
Превью матча Депортес Ренго — Concon National

Команда Депортес Ренго в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 ноября 2025 на поле команды Concon National, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Депортес Ренго
Депортес Ренго
Concon National
Депортес Ренго
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.11.2025
Concon National
Concon National
6:0
Депортес Ренго
Депортес Ренго
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Депортес Ренго Депортес Ренго
54%
Concon National Concon National
46%
Атаки
73
74
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
7
10
Удары в створ ворот
4
8
Игры 12 тур
09.06.2025
КД Трасандино
3:0
Генерал Веласкез
Завершен
08.06.2025
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
0:1
Мелипилья
Завершен
08.06.2025
Пуэрто-Монт
1:1
Депортес Линарес
Завершен
08.06.2025
Депортес Ренго
0:4
Concon National
Завершен
07.06.2025
Santiago City
1:3
Осорно
Завершен
07.06.2025
Brujas de Salamanca
0:0
Провинкиял Овалле
Завершен
