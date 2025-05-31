Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Concon National - Сан Антонио Унидо 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Сегунда: Concon NationalСан Антонио Унидо, 11 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Чили - Сегунда
Concon National
Завершен
0 : 2
31 мая 2025
Сан Антонио Унидо
2'
29'
Сан Антонио Унидо icon
2'
Сан Антонио Унидо icon
29'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
2'
Сан Антонио Унидо - 1-ый Гол
16'
Угловой
Сан Антонио Унидо - Угловой
18'
Угловой
Concon National - Угловой
19'
Угловой
Concon National - Угловой
25'
Угловой
Сан Антонио Унидо - Угловой
29'
Угловой
Concon National - Угловой
29'
Сан Антонио Унидо - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
51'
Угловой
Сан Антонио Унидо - Угловой
66'
Угловой
Concon National - Угловой
71'
Угловой
Сан Антонио Унидо - Угловой
77'
Угловой
Concon National - Угловой
79'
Угловой
Concon National - Угловой
80'
Угловой
Concon National - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Concon National — Сан Антонио Унидо

История последних встреч

Concon National
Concon National
Сан Антонио Унидо
Concon National
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.11.2025
Сан Антонио Унидо
Сан Антонио Унидо
1:3
Concon National
Concon National
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Concon National Concon National
49%
Сан Антонио Унидо Сан Антонио Унидо
51%
Атаки
87
86
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
4
3
Игры 11 тур
05.07.2025
Santiago City
3:2
Brujas de Salamanca
Завершен
01.06.2025
Мелипилья
4:0
КД Трасандино
Завершен
01.06.2025
Генерал Веласкез
0:1
Депортес Ренго
Завершен
31.05.2025
Осорно
-:-
Пуэрто-Монт
Отложен
31.05.2025
Concon National
0:2
Сан Антонио Унидо
Завершен
30.05.2025
Провинкиял Овалле
0:0
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
Завершен
Комментарии к матчу
