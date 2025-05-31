31.05.2025
Смотреть онлайн Concon National - Сан Антонио Унидо 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Сегунда: Concon National — Сан Антонио Унидо, 11 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК, 11 тур
Чили - Сегунда
Завершен
0 : 2
31 мая 2025
Сан Антонио Унидо
2'
29'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
2'
Сан Антонио Унидо - 1-ый Гол
16'
Сан Антонио Унидо - Угловой
18'
Concon National - Угловой
19'
Concon National - Угловой
25'
Сан Антонио Унидо - Угловой
29'
Concon National - Угловой
29'
Сан Антонио Унидо - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
51'
Сан Антонио Унидо - Угловой
66'
Concon National - Угловой
71'
Сан Антонио Унидо - Угловой
77'
Concon National - Угловой
79'
Concon National - Угловой
80'
Concon National - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Concon National — Сан Антонио Унидо
История последних встреч
Concon National
Сан Антонио Унидо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.11.2025
Сан Антонио Унидо
1:3
Concon National
Статистика матча
Владение мячом
49%
Атаки
87
86
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу