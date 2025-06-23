23.06.2025
Смотреть онлайн Кавалри - Пасифик 23.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: Кавалри — Пасифик, 12 тур . Начало встречи 23 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ATCO Field.
МСК, 12 тур, Стадион: ATCO Field
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Превью матча Кавалри — Пасифик
История последних встреч
Кавалри
Пасифик
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
05.08.2025
Пасифик
1:0
Кавалри
Статистика матча
Игры 12 тур
Комментарии к матчу