08.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: Пасифик — Атлетико Оттава, 10 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Westhills Stadium.
МСК, 10 тур, Стадион: Westhills Stadium
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Завершен
0 : 1
08 июня 2025
Атлетико Оттава
Баллу Табла 44'
Текстовая трансляция
6'
Атлетико Оттава - Угловой
11'
Пасифик FC - Угловой
15'
Атлетико Оттава - Угловой
22'
Атлетико Оттава - Угловой
31'
Пасифик FC - Угловой
36'
Пасифик FC - Угловой
37'
Пасифик FC - Угловой
37'
Пасифик FC - Угловой
44'
Баллу Табла - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 3,4
55'
Пасифик FC - Угловой
60'
Атлетико Оттава - Угловой
61'
Атлетико Оттава - Угловой
64'
Атлетико Оттава - Угловой
79'
Атлетико Оттава - Угловой
90+8'
Пасифик FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Статистика матча
Владение мячом
46%
54%
Атаки
85
54
Угловые
7
7
Удары мимо ворот
2
11
Удары в створ ворот
3
3
