08.06.2025

Смотреть онлайн Пасифик - Атлетико Оттава 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаЧемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: ПасификАтлетико Оттава, 10 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Westhills Stadium.

МСК, 10 тур, Стадион: Westhills Stadium
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Пасифик
Завершен
0 : 1
08 июня 2025
Атлетико Оттава
Баллу Табла 44'
Смотреть онлайн
Баллу Табла icon
44'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,4
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Атлетико Оттава - Угловой
11'
Угловой
Пасифик FC - Угловой
15'
Угловой
Атлетико Оттава - Угловой
22'
Угловой
Атлетико Оттава - Угловой
31'
Угловой
Пасифик FC - Угловой
36'
Угловой
Пасифик FC - Угловой
37'
Угловой
Пасифик FC - Угловой
37'
Угловой
Пасифик FC - Угловой
44'
Баллу Табла - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 3,4
55'
Угловой
Пасифик FC - Угловой
60'
Угловой
Атлетико Оттава - Угловой
61'
Угловой
Атлетико Оттава - Угловой
64'
Угловой
Атлетико Оттава - Угловой
79'
Угловой
Атлетико Оттава - Угловой
90+8'
Угловой
Пасифик FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Пасифик — Атлетико Оттава

История последних встреч

Пасифик
Пасифик
Атлетико Оттава
Пасифик
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
07.09.2025
Атлетико Оттава
Атлетико Оттава
2:0
Пасифик
Пасифик
Обзор
27.07.2025
Пасифик
Пасифик
0:2
Атлетико Оттава
Атлетико Оттава
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Пасифик Пасифик
46%
Атлетико Оттава Атлетико Оттава
54%
Атаки
85
54
Угловые
7
7
Удары мимо ворот
2
11
Удары в створ ворот
3
3
Игры 10 тур
09.06.2025
Кавалри
2:1
Йорк Юнайтед
Завершен
08.06.2025
Фордж
2:1
HFX Wanderers
Завершен
08.06.2025
Пасифик
0:1
Атлетико Оттава
Завершен
Комментарии к матчу
