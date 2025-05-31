31.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: Vancouver FC — Атлетико Оттава, 9 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Willoughby Community Park.
МСК, 9 тур, Стадион: Willoughby Community Park
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Vancouver FC
Cloutier 13'
Fotsing 45'
Завершен
2 : 2
31 мая 2025
Атлетико Оттава
Salter 55'
Rodriguez 64'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
8'
Атлетико Оттава - Угловой
9'
Атлетико Оттава - Угловой
11'
Vancouver FC - Угловой
13'
Cloutier - 1-ый Гол
24'
Атлетико Оттава - Угловой
37'
Атлетико Оттава - Угловой
41'
Атлетико Оттава - Угловой
44'
Vancouver FC - Угловой
45'
Vancouver FC - Угловой
45'
Fotsing - 2-ой Гол
55'
Salter - 3-ий Гол
64'
Rodriguez - 4-ый Гол
73'
Vancouver FC - Угловой
90+1'
Vancouver FC - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
30%
70%
Атаки
71
116
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
9
16
Удары в створ ворот
4
8
