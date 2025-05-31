Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Vancouver FC - Атлетико Оттава 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаЧемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: Vancouver FCАтлетико Оттава, 9 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Willoughby Community Park.

МСК, 9 тур, Стадион: Willoughby Community Park
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Vancouver FC
Cloutier 13'
Fotsing 45'
Завершен
2 : 2
31 мая 2025
Атлетико Оттава
Salter 55'
Rodriguez 64'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Cloutier - Vancouver FC icon
13'
Fotsing - Vancouver FC icon
45'
Счет после первого тайма 2:0
Salter - Атлетико Оттава icon
55'
Rodriguez - Атлетико Оттава icon
64'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Атлетико Оттава - Угловой
9'
Угловой
Атлетико Оттава - Угловой
11'
Угловой
Vancouver FC - Угловой
13'
Cloutier - 1-ый Гол
24'
Угловой
Атлетико Оттава - Угловой
37'
Угловой
Атлетико Оттава - Угловой
41'
Угловой
Атлетико Оттава - Угловой
44'
Угловой
Vancouver FC - Угловой
45'
Угловой
Vancouver FC - Угловой
45'
Fotsing - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
55'
Salter - 3-ий Гол
64'
Rodriguez - 4-ый Гол
73'
Угловой
Vancouver FC - Угловой
90+1'
Угловой
Vancouver FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Vancouver FC — Атлетико Оттава

История последних встреч

Vancouver FC
Vancouver FC
Атлетико Оттава
Vancouver FC
1 победа
1 ничья
2 побед
25%
25%
50%
12.10.2025
Атлетико Оттава
Атлетико Оттава
0:0
Vancouver FC
Vancouver FC
Обзор
19.09.2025
Атлетико Оттава
Атлетико Оттава
1:0
Vancouver FC
Vancouver FC
Обзор
31.08.2025
Атлетико Оттава
Атлетико Оттава
3:1
Vancouver FC
Vancouver FC
Обзор
14.08.2025
Vancouver FC
Vancouver FC
3:1
Атлетико Оттава
Атлетико Оттава
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Vancouver FC Vancouver FC
30%
Атлетико Оттава Атлетико Оттава
70%
Атаки
71
116
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
9
16
Удары в створ ворот
4
8
Игры 9 тур
01.06.2025
Валур Виннипег
0:0
Пасифик
Завершен
01.06.2025
Йорк Юнайтед
2:0
HFX Wanderers
Завершен
01.06.2025
Фордж
1:1
Кавалри
Завершен
31.05.2025
Vancouver FC
2:2
Атлетико Оттава
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Хирона Хирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
30 Ноября
23:00
Челси Челси
Арсенал Арсенал
30 Ноября
19:30
Лион Лион
Нант Нант
30 Ноября
22:45
Рома Рома
Наполи Наполи
30 Ноября
22:45
Аталанта Аталанта
Фиорентина Фиорентина
30 Ноября
20:00
Лорьян Лорьян
Ницца Ницца
30 Ноября
19:15
Сельта Виго Сельта Виго
Эспаньол Эспаньол
30 Ноября
20:30
Анже Анже
Ланс Ланс
30 Ноября
19:15
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Вольфсбург Вольфсбург
30 Ноября
19:30
СК Фрайбург СК Фрайбург
Майнц Майнц
30 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA