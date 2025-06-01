Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Фордж - Кавалри 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаЧемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: ФорджКавалри, 9 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tim Hortons Field.

МСК, 9 тур, Стадион: Tim Hortons Field
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Фордж
Ampomah 17'
Завершен
1 : 1
01 июня 2025
Кавалри
Серхио Камарго 2'
Серхио Камарго icon
2'
Ampomah - Фордж icon
17'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2
Текстовая трансляция
2'
Серхио Камарго - 1-ый Гол
7'
Угловой
Фордж - Угловой
10'
Угловой
Фордж - Угловой
14'
Угловой
Кавалри - Угловой
14'
Угловой
Кавалри - Угловой
17'
Ampomah - 2-ой Гол
26'
Угловой
Кавалри - Угловой
27'
Угловой
Фордж - Угловой
37'
Угловой
Фордж - Угловой
42'
Угловой
Фордж - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
54'
Угловой
Кавалри - Угловой
70'
Угловой
Фордж - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2

Превью матча Фордж — Кавалри

История последних встреч

Фордж
Фордж
Кавалри
Фордж
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
11.10.2025
Кавалри
Кавалри
1:1
Фордж
Фордж
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Фордж Фордж
52%
Кавалри Кавалри
48%
Атаки
91
81
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
4
3
Игры 9 тур
01.06.2025
Валур Виннипег
0:0
Пасифик
Завершен
01.06.2025
Йорк Юнайтед
2:0
HFX Wanderers
Завершен
01.06.2025
Фордж
1:1
Кавалри
Завершен
31.05.2025
Vancouver FC
2:2
Атлетико Оттава
Завершен
Комментарии к матчу
