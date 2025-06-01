Смотреть онлайн Фордж - Кавалри 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: Фордж — Кавалри, 9 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tim Hortons Field.