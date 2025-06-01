01.06.2025
Смотреть онлайн Фордж - Кавалри 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: Фордж — Кавалри, 9 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tim Hortons Field.
МСК, 9 тур, Стадион: Tim Hortons Field
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Ampomah - Фордж
17'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2
Текстовая трансляция
2'
Серхио Камарго - 1-ый Гол
7'
Фордж - Угловой
10'
Фордж - Угловой
14'
Кавалри - Угловой
14'
Кавалри - Угловой
17'
Ampomah - 2-ой Гол
26'
Кавалри - Угловой
27'
Фордж - Угловой
37'
Фордж - Угловой
42'
Фордж - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
54'
Кавалри - Угловой
70'
Фордж - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2
Превью матча Фордж — Кавалри
История последних встреч
Фордж
Кавалри
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
11.10.2025
Кавалри
1:1
Фордж
Статистика матча
Игры 9 тур
Комментарии к матчу