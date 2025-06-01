01.06.2025
Смотреть онлайн Йорк Юнайтед - HFX Wanderers 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: Йорк Юнайтед — HFX Wanderers, 9 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе York Lions Stadium.
МСК, 9 тур, Стадион: York Lions Stadium
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Йорк Юнайтед
Altobelli 30'
Yeates 89'
Завершен
2 : 0
01 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
30'
Altobelli - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
89'
Yeates - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Йорк Юнайтед — HFX Wanderers
Статистика матча
Владение мячом
45%
55%
Атаки
83
113
Угловые
0
0
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
5
3
Игры 9 тур
Комментарии к матчу