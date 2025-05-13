13.05.2025
Смотреть онлайн Фасил Кенема - Эфиопиан Инсуранс 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эфиопия — Чемпионат Эфиопии по футболу: Фасил Кенема — Эфиопиан Инсуранс, 29 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:25 по московскому времени и пройдет на стадионе Fasiledes Stadium.
МСК, 29 тур, Стадион: Fasiledes Stadium
Чемпионат Эфиопии по футболу
Завершен
0 : 2
13 мая 2025
Эфиопиан Инсуранс
43'
56'
Ethiopian Medhin
43'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,0
Ethiopian Medhin
56'
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,0
Текстовая трансляция
31'
Ethiopian Medhin - Угловой
35'
Ethiopian Medhin - Угловой
43'
Ethiopian Medhin - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 3,0
53'
Фасил Кенема - Угловой
53'
Фасил Кенема - Угловой
56'
Ethiopian Medhin - 2-ой Гол
73'
Фасил Кенема - Угловой
88'
Фасил Кенема - Угловой
90'
Фасил Кенема - Угловой
90+4'
Ethiopian Medhin - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,0
Превью матча Фасил Кенема — Эфиопиан Инсуранс
Статистика матча
Владение мячом
46%
Атаки
118
125
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу