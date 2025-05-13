Смотреть онлайн Фасил Кенема - Эфиопиан Инсуранс 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эфиопия — Чемпионат Эфиопии по футболу: Фасил Кенема — Эфиопиан Инсуранс, 29 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:25 по московскому времени и пройдет на стадионе Fasiledes Stadium.