Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эфиопия — Чемпионат Эфиопии по футболу : Адама Сити — Хадия Хоссана , 32 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Abebe Bikila Stadium .

Превью матча Адама Сити — Хадия Хоссана

Команда Адама Сити в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды Адама Сити, в том матче сыграли вничью.