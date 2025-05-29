Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Адама Сити - Хадия Хоссана 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭфиопияЧемпионат Эфиопии по футболу: Адама СитиХадия Хоссана, 32 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Abebe Bikila Stadium.

МСК, 32 тур, Стадион: Abebe Bikila Stadium
Чемпионат Эфиопии по футболу
Адама Сити
36'
Завершен
1 : 0
29 мая 2025
Хадия Хоссана
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Адама Сити icon
36'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Хадия Хоссана - Угловой
8'
Угловой
Хадия Хоссана - Угловой
10'
Угловой
Хадия Хоссана - Угловой
25'
Угловой
Адама Сити - Угловой
28'
Угловой
Хадия Хоссана - Угловой
36'
Адама Сити - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
Адама Сити - Угловой
45+5'
Угловой
Адама Сити - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
50'
Угловой
Адама Сити - Угловой
73'
Угловой
Адама Сити - Угловой
84'
Угловой
Хадия Хоссана - Угловой
88'
Угловой
Хадия Хоссана - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,2

Превью матча Адама Сити — Хадия Хоссана

Команда Адама Сити в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды Адама Сити, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Адама Сити
Адама Сити
Хадия Хоссана
Адама Сити
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
30.10.2025
Адама Сити
Адама Сити
0:0
Хадия Хоссана
Хадия Хоссана
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Адама Сити Адама Сити
49%
Хадия Хоссана Хадия Хоссана
51%
Атаки
105
128
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
1
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Спартак Спартак
AK Барс AK Барс
25 Ноября
19:30
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
25 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
25 Ноября
19:00
B8 B8
PARIVISION PARIVISION
25 Ноября
17:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA