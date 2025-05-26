Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Форталеза - Крузейро 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ФорталезаКрузейро, 10 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Кастелан. Судить этот матч будет Joao Vitor Gobi.

МСК, 10 тур, Стадион: Кастелан
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Форталеза
Завершен
0 : 2
26 мая 2025
Крузейро
Kaio Jorge 34'
Bruno Cesar Pereira Silva 41'
Смотреть онлайн
Kaio Jorge icon
34'
Лукас Силва icon
41'
Счет после первого тайма 0:2 : 3,1
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Крузейро - Угловой
18'
Угловой
Крузейро - Угловой
21'
Угловой
Крузейро - Угловой
34'
Kaio Jorge - 1-ый Гол забит с передачи Габриэл Барбоза
38'
Угловой
Крузейро - Угловой
39'
Угловой
Форталеза - Угловой
41'
Лукас Силва - 2-ой Гол забит с передачи Габриэл Барбоза
45'
Угловой
Крузейро - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 3,1
51'
Угловой
Форталеза - Угловой
64'
Угловой
Форталеза - Угловой
72'
Угловой
Форталеза - Угловой
78'
Угловой
Крузейро - Угловой
79'
Угловой
Форталеза - Угловой
79'
Угловой
Форталеза - Угловой
87'
Угловой
Крузейро - Угловой
90+5'
Угловой
Крузейро - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,1

Превью матча Форталеза — Крузейро

Форталеза Форталеза
100
Бразилия
Joao Ricardo
2
Бразилия
Tinga
13
Чили
Benjamin Kuscevic
39
Бразилия
Gustavo Teixeira Lopes da Conceicao
16
Бразилия
Диого Гоиано
5
Аргентина
Гилльермо Фернандез
17
Бразилия
Jose Welison
8
Аргентина
Leandro Martinez
22
Бразилия
Yago Pikachu
9
Аргентина
Juan Lucero
26
Бразилия
Breno
Тренер
Аргентина
Хуан Пабло Войвода
Крузейро Крузейро
1
Бразилия
Кассио
12
Бразилия
Вильям
15
Бразилия
Fabricio Bruno
25
Аргентина
Лукас Виллалба
6
Бразилия
Kaiki Bruno da Silva
29
Аргентина
Лукас Ромеро
16
Бразилия
Лукас Силва
17
Бразилия
Marcus Vinicius
9
Бразилия
Габриэл Барбоза
88
Бразилия
Christian
19
Бразилия
Kaio Jorge
Тренер
Португалия
Леонарду Жардим

История последних встреч

Форталеза
Форталеза
Крузейро
Форталеза
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.10.2025
Крузейро
Крузейро
1:0
Форталеза
Форталеза
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Форталеза Форталеза
49%
Крузейро Крузейро
51%
Атаки
101
86
Угловые
6
8
Фолы
14
9
Удары (всего)
3
13
Удары мимо ворот
9
9
Удары в створ ворот
1
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Joao Vitor Gobi (Бразилия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 38% (3 из 8 матчей) Joao Vitor Gobi назначал пенальти

Комментарии к матчу
