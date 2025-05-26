Смотреть онлайн Форталеза - Крузейро 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Форталеза — Крузейро, 10 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Кастелан. Судить этот матч будет Joao Vitor Gobi.
Превью матча Форталеза — Крузейро
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Joao Vitor Gobi (Бразилия).
За последние 8 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 38% (3 из 8 матчей) Joao Vitor Gobi назначал пенальти