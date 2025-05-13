Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Сантос - Сеара 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: СантосСеара, 8 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц Парк. Судить этот матч будет Felipe Fernandes de Lima.

МСК, 8 тур, Стадион: Альянц Парк
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Сантос
Завершен
0 : 0
13 мая 2025
Сеара
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,2
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Anderson Сеара - Угловой
20'
Угловой
Anderson Сеара - Угловой
32'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
45+1'
Угловой
Anderson Сеара - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
47'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
49'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
51'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
64'
Угловой
Anderson Сеара - Угловой
66'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
69'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
82'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
87'
Угловой
Anderson Сеара - Угловой
88'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
90+3'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
90+5'
Угловой
Anderson Сеара - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,2

Превью матча Сантос — Сеара

Сантос Сантос
77
Бразилия
Габриэл Бразан
13
Бразилия
Aderlan
14
Бразилия
Луан Перес
2
Бразилия
Ze Ivaldo
31
Аргентина
Gonzalo Escobar
8
Венесуэла
Томас Ринкон
49
Бразилия
Gabriel Morais Silva Bontempo
32
Аргентина
Benjamin Rollheiser
16
Бразилия
Thaciano
7
Венесуэла
Еферсон Сотельдо
9
Бразилия
Франсиско Суарес
Тренер
Бразилия
Cleber Marcio Serpa Xavier
Сеара Сеара
16
Бразилия
Fernando Miguel
70
Бразилия
Fabiano
3
Бразилия
Marllon
23
Бразилия
Willian Estefani Machado
79
Бразилия
Matheus Bahia
88
Бразилия
Fernando Sobral
20
Бразилия
Jackson Diego Ibraim Fagundes
27
Парагвай
Antonio Galeano
100
Аргентина
Лукас Андре Мугни
7
Бразилия
Педро Энрике
9
Бразилия
Pedro Raul
Тренер
Бразилия
Leonardo Conde

История последних встреч

Сантос
Сантос
Сеара
Сантос
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.10.2025
Сеара
Сеара
3:0
Сантос
Сантос
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сантос Сантос
66%
Сеара Сеара
34%
Атаки
117
79
Угловые
9
6
Фолы
11
19
Удары (всего)
8
11
Удары мимо ворот
13
7
Удары в створ ворот
1
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Felipe Fernandes de Lima (Бразилия).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 20% (3 из 15 матчей) Felipe Fernandes de Lima назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA