Смотреть онлайн Сантос - Сеара 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Сантос — Сеара, 8 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц Парк. Судить этот матч будет Felipe Fernandes de Lima.
Превью матча Сантос — Сеара
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Felipe Fernandes de Lima (Бразилия).
За последние 15 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 20% (3 из 15 матчей) Felipe Fernandes de Lima назначал пенальти