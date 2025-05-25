Смотреть онлайн Сан-Паулу - Мирассол СП 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Сан-Паулу — Мирассол СП . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .