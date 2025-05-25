Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A : Атлетико Минейро — Коринтианс . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Атлетико Минейро — Коринтианс

Команда Атлетико Минейро в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Коринтианс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Коринтианс, в том матче победу одержали хозяева.