25.05.2025

Смотреть онлайн Атлетико Минейро - Коринтианс 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Атлетико МинейроКоринтианс . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Атлетико Минейро
Завершен
0 : 0
25 мая 2025
Коринтианс
Смотреть онлайн
Превью матча Атлетико Минейро — Коринтианс

Команда Атлетико Минейро в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Коринтианс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Коринтианс, в том матче победу одержали хозяева.

Атлетико Минейро Атлетико Минейро
22
Бразилия
Everson
26
Аргентина
Рензо Саравиа
14
Бразилия
Витор Угу
16
Бразилия
Ruan
11
Бразилия
Бернард
17
Бразилия
Igor Gomes
5
Бразилия
Alexsander
13
Бразилия
Гильерме Арана
92
Бразилия
Дуду
33
Бразилия
Rony
500
Бразилия
Халк
Коринтианс Коринтианс
40
Бразилия
Felipe Longo
2
Бразилия
Matheus Franca
47
Бразилия
Joao Pedro de Sousa Rodrigues
13
Бразилия
Gustavo Henrique
26
Аргентина
Фабрисио Ангелери
46
Бразилия
Hugo
14
Raniele Almeida Melo
8
Аргентина
Rodrigo Garro
27
Бразилия
Breno
56
Бразилия
Gui Negao
9
Бразилия
Юри Алберто

История последних встреч

Атлетико Минейро
Атлетико Минейро
Коринтианс
Атлетико Минейро
0 побед
1 победа
0%
100%
19.10.2025
Коринтианс
Коринтианс
1:0
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро
Обзор
