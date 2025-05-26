Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Витория - Сантос 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ВиторияСантос, 10 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Маноэль Баррадас. Судить этот матч будет Anderson Daronco.

МСК, 10 тур, Стадион: Маноэль Баррадас
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Витория
Завершен
0 : 1
26 мая 2025
Сантос
Augusto 20'
Augusto - Сантос icon
20'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Витория - Угловой
20'
Augusto - 1-ый Гол
22'
Угловой
Витория - Угловой
24'
Угловой
Витория - Угловой
31'
Угловой
Romisson - Угловой
34'
Угловой
Витория - Угловой
39'
Угловой
Romisson - Угловой
43'
Угловой
Витория - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
49'
Угловой
Romisson - Угловой
60'
Угловой
Romisson - Угловой
90+2'
Угловой
Romisson - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,1

Превью матча Витория — Сантос

Витория Витория
1
Бразилия
Lucas Willians Assis Arcanjo
44
Бразилия
Gabriel Baralhas
3
Бразилия
Зе Маркос
5
Бразилия
Lucas Halter
83
Бразилия
Жамерсон Сантос де Жезус
28
Бразилия
Рикардо Риллер
8
Бразилия
Ronald
7
Бразилия
Gustavo Silva
30
Бразилия
Matheus
11
Бразилия
Освальдо
79
Бразилия
Renato Kayzer
Тренер
Бразилия
Тьяго Карпини Барбоза
Сантос Сантос
77
Бразилия
Габриэл Бразан
29
Аргентина
Leonardo Godoy
3
Бразилия
Жуан Отавио Бассо
14
Бразилия
Луан Перес
33
Бразилия
Souza
8
Венесуэла
Томас Ринкон
6
Бразилия
Ze Rafael
11
Бразилия
Guilherme
32
Аргентина
Benjamin Rollheiser
22
Аргентина
Alvaro Barreal
36
Бразилия
Deivid Washington De Souza Eugenio
Тренер
Бразилия
Cleber Marcio Serpa Xavier

Статистика матча

Владение мячом
Витория Витория
58%
Сантос Сантос
42%
Атаки
106
73
Угловые
5
5
Фолы
13
11
Удары (всего)
13
6
Удары мимо ворот
12
6
Удары в створ ворот
7
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Anderson Daronco (Бразилия).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 96 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 8 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 27% (7 из 26 матчей) Anderson Daronco назначал пенальти

Комментарии к матчу
