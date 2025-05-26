Смотреть онлайн Витория - Сантос 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Витория — Сантос, 10 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Маноэль Баррадас. Судить этот матч будет Anderson Daronco.
Превью матча Витория — Сантос
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Anderson Daronco (Бразилия).
За последние 20 матчей судья показал 96 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 8 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 27% (7 из 26 матчей) Anderson Daronco назначал пенальти